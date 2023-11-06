Нардепу Ніколаєнку оголосили про підозру через смертельну ДТП

Народному депутату Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП. Про це заявили в Офісі генерального прокурора, повідомляє Укрінформ.

За дорученням генерального прокурора народному депутату повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 3 листопада близько 10:00 на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїжджу частину.

Дівчина загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень.

За попередніми даними, народний депутат, порушуючи Правила дорожнього руху, перевищив дозволену максимальну швидкість руху.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.