Оккупанты заявили о работе ПВО в Севастополе: сбили 9 беспилотников

В ночь на 7 ноября в Севастополе работала система ПВО. По предварительным данным россияне якобы сбили 9 и перехватили 8 дронов.﻿ Об этом заявил глава оккупационной администрации Севастополя" Михаил Развожаев, сообщает Украинская правда.

По его информации все службы работают в штатном режиме.

Розвожаев сообщил, что в Севастополе отработала система ПВО.

По данным спасателей, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.

Оперативные службы на месте, идет ликвидация небольшого возгорания.

ПВО России уничтожило 9 и перехватило 8 дронов над Черным морем и Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России.