Окупанти заявили про роботу ППО у Севастополі: збили 9 безпілотників

У ніч на 7 листопада у Севастополі працювала система ППО. За попередніми даними окупанти нібито збили 9 і перехопили 8 дронів. Про це заявив голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв, повідомляє Українська правда.

За його інформацією усі служби працюють у штатному режимі.

Развожаєв повідомив, що у Севастополі відпрацювала система ППО.

За даними рятувальників, уламки від одного із збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці.

Оперативні служби на місці, йде ліквідація невеликого спалаху.

ППО Росії знищила 9 і перехопила 8 дронів над Чорним морем та Кримським півостровом, повідомили у Міноборони Росії.