Окупанти заявили про роботу ППО у Севастополі: збили 9 безпілотників
У ніч на 7 листопада у Севастополі працювала система ППО. За попередніми даними окупанти нібито збили 9 і перехопили 8 дронів. Про це заявив голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв, повідомляє Українська правда.
За його інформацією усі служби працюють у штатному режимі.
Развожаєв повідомив, що у Севастополі відпрацювала система ППО.
За даними рятувальників, уламки від одного із збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці.
Оперативні служби на місці, йде ліквідація невеликого спалаху.
ППО Росії знищила 9 і перехопила 8 дронів над Чорним морем та Кримським півостровом, повідомили у Міноборони Росії.