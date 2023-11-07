Кабмин планирует отменить повышение зарплат педагогов

Министерству образования и науки планируют поручить в течение 2024 года внести на рассмотрение Кабинета министров Украины проект акта по упорядочению схем должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Новые схемы планируется ввести с 2025 года и пересмотреть действующую систему надбавок и доплат "для сбалансирования возможностей государственного и местных бюджетов".

Кроме того, правительство планирует в очередной раз заморозить действие постановления о повышении зарплат педагогов.

"Ввиду ограниченного в условиях военного состояния финансового ресурса государственного и местных бюджетов, необходимо приостановить действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 г. № 822 до 31 декабря 2024 года" , - говорится в пояснительной записке.

Согласно постановлению, с 1 января 2024 должностные оклады должны рассчитываться, исходя из наименьшего размера должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника в размере 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Он будет составлять с 1 января 2024 года в размере 3 195 грн, с 1 апреля - 3 600 гривен.

"На реализацию в 2024 году схем должностных окладов, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 г. № 822, расходы не предусмотрены" , - отметили авторы проекта.

Напомним, правительство Владимира Гройсмана постановлением от 10 июля 2019 г. № 822 решило поднять зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников с 1 января 2020 года.

Однако правительство Алексея Гончарука постановлением от 15 ноября 2019 г. № 1044 остановило действие постановления до конца 2020 года, отменив повышение зарплат педагогических работников. Затем каждый год действие постановления замораживало правительство Дениса Шмыгаля.