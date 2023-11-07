Кабмін планує скасувати підвищення зарплат освітян

Міністерству освіти і науки планують доручити протягом 2024 року внести на розгляд Кабінету міністрів України проект акта щодо упорядкування схем посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Нові схеми планується запровадити з 2025 року та переглянути діючу систему надбавок і доплат "для збалансування можливостей державного та місцевих бюджетів".

Крім того, уряд планує вчергове заморозити дію постанови дію постанови про підвищення зарплат освітян.

"Зважаючи на обмежений в умовах воєнного стану фінансовий ресурс державного та місцевих бюджетів, необхідно призупинити дію постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 до 31 грудня 2024 року" , - йдеться в пояснювальній записці.

Згідно з постановою, з 1 січня 2024 року посадові оклади мають розраховуватися, виходячи із найменшого розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника в розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Він становитиме з 1 січня 2024 року в розмірі 3 195 грн, з 1 квітня - 3 600 гривень.

"На реалізацію у 2024 році схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822, видатки не передбачені" , - зазначили автори проекту.

Нагадаємо, уряд Володимира Гройсмана постановою від 10 липня 2019 року № 822 вирішив підняти зарплати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з 1 січня 2020 року.

Однак уряд Олексія Гончарука постановою від 15 листопада 2019 року № 1044 зупинив дію постанови до кінця 2020 року, скасувавши підвищення зарплат педагогічних працівників. Потім кожен рік дію постанови заморожував уряд Дениса Шмигаля.