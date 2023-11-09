Британская разведка: Россиянам придется перераспределить средства ПВО

После того как на прошлой неделе стало известно о потере нескольких российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) дальнего радиуса действия SA-21 (С-400), России, вероятно, придется провести перераспределение стратегических средств противовоздушной обороны.﻿﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 9 ноября, сообщает Европейская правда.

По данным ведомства, новый анализ свидетельствует о том, что для сохранения покрытия над Украиной России, вероятно, придется перераспределить ЗРК, которые обычно защищают отдаленные части России.

Главные российские ЗРК большой дальности, такие как SA-21 (С-400), способны поражать цели на расстоянии до 400 км.

"Снятие этих систем, размещенных в стратегически важных местах, а также вдоль границ России, почти наверняка ослабит российскую противовоздушную оборону на периферии" , – говорится в обзоре.

Как отмечают британские аналитики, перераспределение стратегических средств противовоздушной обороны еще раз продемонстрирует, как война в Украине продолжает перенапрягать российскую армию и ослабляет ее способность удерживать базовую оборону на огромной территории.