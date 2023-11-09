Британська розвідка: Росіянам доведеться перерозподілити засоби ППО

Після того як минулого тижня стало відомо про втрату кількох російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) дальнього радіуса дії SA-21 (С-400), Росії, ймовірно, доведеться провести перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 9 листопада, повідомляє Європейська правда.

За даними відомства, новий аналіз свідчить про те, що для збереження покриття над Україною Росії, ймовірно, доведеться перерозподілити ЗРК, які зазвичай захищають віддалені частини Росії.

Головні російські ЗРК великої дальності, такі як SA-21 (С-400), здатні вражати цілі на відстані до 400 км.

"Зняття цих систем, розміщених у стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів Росії, майже напевно послабить російську протиповітряну оборону на периферії" , – йдеться в огляді.

Як зазначають британські аналітики, перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони ще раз продемонструє, як війна в Україні продовжує перенапружувати російську армію і послаблює її здатність утримувати базову оборону на величезній території.