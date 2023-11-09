ВСУ ударили по Скадовску: попали в базу оккупантов, погибли офицеры РФ

В результате утреннего удара из РСЗО HIMARS по оккупированному Скадовску в Херсонской области ликвидированы российские высокопоставленные офицеры, сообщает Украинская правда.

Центр национального сопротивления сообщает, что около 09:30 в городе прогремело два мощных взрыва. По непроверенной информации, как сообщает ЦНС, удар пришелся по временному пункту дислокации одного из подразделений ФСБ. Сейчас на месте попадания работают службы оккупантов.

"Суспільне" подтвердило взрывы в оккупированном Скадовске.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что попадание было в районе здания бывшего колхоза на пересечении ул. Гагарина и Портовая.

"Все заблокировано, близко не пускают, уже известно о минимум 15 раненых и пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой", – написал он .

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о ракетном обстреле Скадовска. Он сообщает лишь о попадании в частный сектор.

"Радио Свобода" сообщает, что удар нанесли из HIMARS. Разрушен второй этаж здания. По информации российских и украинских источников, на которые ссылается издание, ликвидировали несколько российских высокопоставленных офицеров.

Следственный комитет России заявил, что "возбудил уголовное дело". СК РФ утверждает, что поврежден гражданский объект, есть погибшие и раненые.