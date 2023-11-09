ЗСУ вдарили по Скадовську: поцілили до бази окупантів, загинули офіцери РФ

Внаслідок ранкового удару з РСЗВ HIMARS по окупованому Скадовську у Херсонській області ліквідовано російських високопоставлених офіцерів, повідомляє Українська правда.

Центр національного спротиву повідомляє, що близько 09:30 в місті пролунало два потужних вибухи. За неперевіреною інформацією, як повідомляє ЦНС, удар прийшовся по тимчасовому пункту дислокації одного з підрозділів ФСБ. Зараз на місці влучання працюють служби окупантів.

"Суспільне" підтвердило вибухи в окупованому Скадовську.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що влучання було в районі будівлі колишнього колгоспу на перетині вул. Гагаріна та Портова.

"Все заблоковано, близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять "хороших русских", що ніколи не поврнуться додому" , – написав він.

Керівник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ракетний обстріл Скадовська. Він повідомляє лише про влучання в приватний сектор.

"Радио Свобода" повідомляє, що удару завдали з HIMARS. Зруйновано другий поверх будівлі. За інформацією російських і українських джерел, на які посилається видання, ліквідували кілька російських високопоставлених офіцерів.

Слідчий комітет Росії заявив, що "порушив кримінальну справу". СК РФ стверджує, що пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі та поранені.