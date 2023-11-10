Ночная воздушная атака на Украину: ПВО сбила 5 "Шахедов" и ракету

В ночь на 10 ноября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и управляемыми авиационными ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить 5 беспилотников и ракету Х-59.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности россияне выпустили 6 ударных беспилотников Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край РФ). Также были выпущены две управляемые авиационные ракеты: Х-31 и Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Украинским военным удалось уничтожить 5 ударных беспилотников и одну ракету Х-59.

Противовоздушная оборона работала в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.