Нічна повітряна атака на Україну: ППО збила 5 "Шахедів" та ракету

У ніч на 10 листопада російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed та керованими авіаційними ракетами. Силам ППО вдалося знищити 5 безпілотників та ракету Х-59.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Загалом росіяни випустили 6 ударних безпілотників Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ). Також було випущено дві керовані авіаційну ракети: Х-31 та Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Українським військовим вдалося знищити 5 ударних безпілотників та одну ракету Х-59.

Протиповітряна оборона працювала в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.