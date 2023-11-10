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В Украину скоро вернется подросток, которому в РФ выписали повестку – омбудсмен

В Украину скоро вернется подросток, которому в РФ выписали повестку – омбудсмен
Фото: facebook.com/DmitrySpirin

Украина договорилась о возвращении депортированного из оккупированного Мариуполя 17-летнего Богдана Ермохина.﻿﻿ Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Украинская правда.

"Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой", – сказал омбудсмен.

Лубинец призвал "всех успокоиться" и не распространять непроверенную информацию. Он отметил, что такая публичность вредит процессам возвращения.

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