В Украину скоро вернется подросток, которому в РФ выписали повестку – омбудсмен
Украина договорилась о возвращении депортированного из оккупированного Мариуполя 17-летнего Богдана Ермохина. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Украинская правда.
"Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой", – сказал омбудсмен.
Лубинец призвал "всех успокоиться" и не распространять непроверенную информацию. Он отметил, что такая публичность вредит процессам возвращения.