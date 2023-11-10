В Україну скоро повернеться підліток, якому в РФ виписали повістку – омбудсмен
Україна домовилася про повернення депортованого з окупованого Маріуполя 17-річного Богдана Єрмохіна. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Українська правда.
"Богдан Єрмохін скоро буде в Україні! Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз’єднання з сестрою", – заявив обмбудсмен.
Лубінець закликав "всіх заспокоїтися" та не розповсюджувати неперевірену інформацію. Він наголосив, що така публічність шкодить процесам повернення.