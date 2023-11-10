Из оккупированного Крыма в Украину вернулись еще двое детей - Ермак
В Украину удалось вернуть еще двоих украинских детей в рамках плана Bring Kids Back UA, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.
"Это Егор и Валерия, 2009 и 2015 годов рождения. Они приехали вместе с бабушкой", — пишет Ермак.
По словам руководителя Офиса президента, дети родились на территории временно оккупированного Крыма и оказались на попечении бабушки из-за смерти отца и лишения родительских прав их матери.
"Учитывая, что младшая внучка не является кровной родственницей бабушки, оформление соответствующих документов длилось определенное время, что не позволяло раньше уехать из оккупированного Крыма", — пояснил Ермак.
После полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины враг активизировал давление оккупационной администрации на лиц, придерживающихся проукраинских взглядов. После этого бабушка приняла решение покинуть Крым вместе с детьми.
"Она обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека с просьбой о содействии в переезде вместе с несовершеннолетними. Наша команда помогла им выехать в Украину, была разработана легенда, которую семья использовала при контактах с представителями оккупационных властей и спецслужб страны-агрессора", — добавляет руководитель Офиса президента.
Дети уже находятся в Киеве.