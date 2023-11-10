З окупованого Криму до України повернулися ще двоє дітей - Єрмак
До України вдалось повернути ще двох українських дітей в межах дій плану Bring Kids Back UA, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.
"Це Єгор та Валерія, 2009 та 2015 років народження. Вони приїхали разом з бабусею", — пише Єрмак.
За словами керівника Офісу президента, діти народились на території тимчасово окупованого Криму й опинилися під опікою бабусі через смерть батька та позбавленням батьківських прав їх матері.
"Враховуючи те, що молодша онука не є кровною родичкою бабусі, оформлення відповідних документів тривало певний час, що не дозволяло раніше виїхати з окупованого Криму", — пояснив Єрмак.
Після повномасштабного вторгнення терористів на територію України, ворог активізував тиск окупаційної адміністрації на осіб, які дотримуються проукраїнських поглядів. Після цього бабуся прийняла рішення покинути Крим разом з дітьми.
"Вона звернулася до уповноваженого Верховної ради України з прав людини з проханням про сприяння у переїзді разом з неповнолітніми. Наша команда допомогла їм виїхати до України, була розроблена легенда, яку родина використовувала при контактах з представниками окупаційної влади та спецслужб країни-агресора", — додає керівник Офісу президента.
Наразі діти вже перебувають у Києві.