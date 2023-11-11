В Киеве утром были слышны взрывы перед воздушной тревогой: что известно

Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают УП, Воздушные силы, мэр Киева Виталий Кличко.

Жители столицы слышали взрывы, потом прозвучала воздушная тревога.

Воздушники и местные власти сообщают о ракетной опасности в столице.

По состоянию на сейчас в Украине воздушная тревога (кроме Крыма и Луганщины) только в Киевской и Одесской областях.

Тем временем мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.

В это же время Ермак напомнил, что "фото и видео работы ПВО нельзя публиковать".