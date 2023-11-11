У Києві вранці було чути вибухи перед повітряною тривогою: що відомо

Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють УП, Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко, очільник ОП Андрій Єрмак.

Мешканці столиці чули вибухи, потім пролунала повітряна тривога.

Повітряники та місцева влада повідомляють про ракетну небезпеку в столиці.

Станом на зараз в Україні повітряна тривога (окрім Криму та Луганщини) лише у Київській та Одеській областях.

Тим часом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За його попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці.

Водночас Єрмак нагадав, що "фото і відео роботи ППО не можна публікувати".