Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк уменьшил сроки возврата валюты для экспортеров аграрной продукции

Национальный банк уменьшил с 180 до 90 календарных дней предельный срок расчетов по операциям экспорта аграрной продукции. Информация об этом появилась на официальном сайте﻿ НБУ вечером пятницы 10 ноября.

Изменения вводятся в действие постановлением Правления НБУ №145 от 10 ноября 2023 года. Нововведение касается операций экспорта товаров, классифицируемых по кодам согласно УКТ ВЭД: 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соя), 1205 (рапс), 1206 00(семена подсолнечника), 1507 (масло соевое), 1512 (масло подсолнечное), 1514 (масло рапсовое), 2306 (жмых), осуществленных с 11 ноября 2023 года.

Данное решение, по мнению НБУ, усилит дисциплину соблюдения субьектами внешнеэкономической деятельности расчетов по экспортным операциям и обеспечит возврат валютной выручки в установленные граничные сроки расчетов.

2. Приватбанк запустил технологию Tap to Pay на iPhone для предпринимателей

Приватбанк объявил о запуске технологии бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone от Apple для своих клиентов по всей Украине.

Теперь предприниматели, открывшие счет в Приватбанке, могут принимать бесконтактные платежи лично, используя только iPhone и приложение «Терминал» iOS, без необходимости в POS-терминале или любом другом дополнительном оборудовани. Эта функция, как сообщает пресс-служба банка, предоставляет продавцам простой, безопасный и конфиденциальный способ принимать бесконтактные платежи с дебетовых и кредитных карт, Apple Pay и других цифровых кошельков.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу девять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

В отличие от предыдущих недель, на этот раз единой тенденции не было: если шесть банков продолжили политику снижения процентных ставок, то три, наоборот, повысили их.

Банк Львов снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 17 до 16% годовых; на 6 месяцев – с 16 до 15% годовых.

А-Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 0,5% годовых: на 3 месяца – с 14,50 до 15% годовых; на 6 месяцев – с 15,25 до 15,75% годовых; на 12 месяцев – с 15,35 до 15,85% годовых.

Идея Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев с 16,75 до 15,75% годовых.

Прокредитбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев с 16 до 17% годовых.

Универсал Банк повысил повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев: на 3 месяца – с 12 до 14,50% годовых; на 6 месяцев – с 13 до 14,70% годовых.

Укргазбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 7,50 до 5,50% годовых; на 6 месяцев – с 16 до 15,50% годовых.

Райффайзен Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1% годовых: на 3 месяца – с 12,50 до 11,50% годовых; на 6 и 12 месяцев – с 13,50 до 12,50% годовых.

ОТП Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 13 до 12% годовых; на 6 месяцев – с 12,50 до 11,50% годовых.

Банк Пивденный снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 15 до 14,50% годовых; на 6 месяцев – с 15,50 до 15% годовых.

4. Сенс Банк отменил комиссию по рассрочкам на 3 месяца

С 1 ноября по 31 декабря 2023 года в рамках программы «Моментальная рассрочка» отменяется ежемесячная комиссия по рассрочкам, оформляемым на срок 3 месяца. Т.е. такая рассрочка будет предоставляться на акционных условиях с годовой ставкой 0,01% годовых и без ежемесячной комиссии.

Обращаем внимание, что по рассрочкам на 6, 9,12, 18 и 24 месяца ежемесячная комиссия сохраняется и составит: на срок 6 месяцев – 1,8%;

на срок 9 и 12 месяцев – 2,5%; на срок 18 и 24 месяца – 2,9%.

5. Бешеный шопинг от Таскомбанка – акция «Black кешбэк»

К сезону распродаж - на Черную Пятницу, Сyber Monday и другие праздники для шопоголиков – Таскомбанк и Mastercard приготовил грандиозный кешбэк.

В период с 11.11.2023 по 19.11.2023 года (включительно) банк выплачивает кешбэк в размере 5% за расчеты кредитными средствами в магазинах розничной торговли и маркетплейсах.

В период с 20.11.2023 по 06.12.2023 года (включительно) банк выплачивает кешбэк в размере 5% за расчеты кредитными средствами в следующих категориях: - магазины розничной торговли и маркетплейсы;

- техника;

- товары для дома;

- одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия;

- спорт и фитнес;

- косметика.

Детально ознакомиться с условиями акции можно на сайте﻿ банка.