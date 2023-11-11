Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк зменшив термін повернення валюти для експортерів аграрної продукції

Національний банк зменшив із 180 до 90 календарних днів граничний термін розрахунків за операціями експорту аграрної продукції. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті НБУ ввечері п'ятниці 10 листопада.

Зміни набирають чинності постановою Правління НБУ №145 від 10 листопада 2023 року. Нововведення стосується операцій експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соя), 1200 (рапс) (насіння соняшнику), 1507 (олія соєва), 1512 (олія соняшникова), 1514 (олія рапсова), 2306 (макуха), здійснених з 11 листопада 2023 року.

Це рішення, на думку НБУ, посилить дисципліну дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності розрахунків за експортними операціями та забезпечить повернення валютної виручки у встановлені граничні терміни розрахунків.

2. ПриватБанк запустив технологію Tap to Pay на iPhone для підприємців

Приватбанк оголосив про запуск технології безконтактного прийому платежів Tap to Pay на iPhone від Apple для своїх клієнтів по всій Україні.

Тепер підприємці, які відкрили рахунок у Приватбанку, можуть приймати безконтактні платежі особисто, використовуючи лише iPhone та додаток «Термінал» iOS, без необхідності в POS-терміналі або будь-якому іншому додатковому обладнанні. Ця функція, як повідомляє прес-служба банку, надає продавцям простий, безпечний та конфіденційний спосіб приймати безконтактні платежі з дебетових та кредитних карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу дев'ять банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

На відміну від попередніх тижнів цього разу єдиної тенденції не було: якщо шість банків продовжили політику зниження відсоткових ставок, то три, навпаки, підвищили їх.

Банк Львів знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 17% до 16% річних; на 6 місяців – із 16 до 15% річних.

А-Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 0,5% річних: на 3 місяці – з 14,50 до 15% річних; на 6 місяців – з 15,25% до 15,75% річних; на 12 місяців - з 15,35 до 15,85% річних.

Ідея Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців з 16,75 до 15,75% річних.

Прокредитбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців з 16 до 17% річних.

Універсал Банк підвищив процентні ставки по депозитах у гривні на 3 та 6 місяців: на 3 місяці – з 12 до 14,50% річних; на 6 місяців – із 13 до 14,70% річних.

Укргазбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 7,50% до 5,50% річних; на 6 місяців – із 16 до 15,50% річних.

Райффайзен Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1% річних: на 3 місяці – з 12,50 до 11,50% річних; на 6 та 12 місяців – з 13,50 до 12,50% річних.

ОТП Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 13 до 12% річних; на 6 місяців – із 12,50 до 11,50% річних.

Банк Південний знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – із 15 до 14,50% річних; на 6 місяців – із 15,50 до 15% річних.

4. Сенс Банк скасував комісію з розстрочок на 3 місяці

З 1 листопада по 31 грудня 2023 року в рамках програми «Моментальна розстрочка» скасовується щомісячна комісія з розстрочок, що оформлюються терміном на 3 місяці. Тобто. така розстрочка надаватиметься на акційних умовах з річною ставкою 0,01% річних та без щомісячної комісії.

Звертаємо увагу, що за розстрочками на 6, 9,12, 18 та 24 місяці щомісячна комісія зберігається та становитиме: на строк 6 місяців – 1,8%;

терміном 9 і 12 місяців – 2,5%; терміном 18 і 24 місяці – 2,9%.

5. Шалений шопінг від Таскомбанку – акція «Black кешбек»

До сезону розпродажів – на Чорну П'ятницю, Сyber Monday та інші свята для шопоголіків – Таскомбанк та Mastercard приготував грандіозний кешбек.

У період з 11.11.2023 по 19.11.2023 року (включно) банк виплачує кешбек у розмірі 5% за розрахунки кредитними коштами у магазинах роздрібної торгівлі та маркетплейсах.

У період з 20.11.2023 по 06.12.2023 року (включно) банк виплачує кешбек у розмірі 5% за розрахунки кредитними коштами у таких категоріях: - магазини роздрібної торгівлі та маркетплейси;

- техніка;

- товари для дому;

- одяг, взуття, аксесуари, ювелірні вироби;

- спорт та фітнес;

- Косметика.

Детально ознайомитися з умовами акції можна на сайті банку.