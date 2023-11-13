В Газе прекратила работу крупнейшая больница из-за боев – ВОЗ

В результате ожесточенных боев между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа больше невозможна работа крупнейшей больницы прибрежной полосы "Аль-Шифа". Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В клинике уже три дня нет электричества и воды, ситуация на месте опасная, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Deutsche Welle.

По его данным, число летальных исходов среди пациентов резко возросло. Между фронтами оказались зажаты сотни больных, а также тысячи людей, искавших убежища на территории больницы. Больничный комплекс подвергался неоднократным обстрелам в течение последних дней. Благотворительная организация "Врачи без границ" назвала ситуацию в клинике "катастрофической".

Между тем израильские военные сообщили, что минувшей ночью доставили к больнице 300 литров топлива для аварийного генератора, питающего инкубаторы для недоношенных детей, предварительно скоординировав эти действия с представителями клиники, но ХАМАС не позволил больнице получить топливо.

Еще одна больница в секторе Газа - "Аль-Кудс" - была вынуждена приостановить работу из-за отсутствия топлива для генераторов, сообщил Палестинский Красный Полумесяц.

Ранее израильские военные сообщили, что они предоставили возможность эвакуировать находящихся в больницах пациентов и врачей. Кроме того, ЦАХАЛ отвергает обвинения в атаках на клинику "Аль-Шифа" и указывает, что в ее зданиях и туннелях под ними прячутся боевики ХАМАС. Утром 13 ноября представители ХАМАС заявили, что все больницы на севере сектора Газа "не работают".

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на возможность заключения сделки по освобождению хотя бы части захваченных ХАМАС заложников. В эфире американского телеканала NBC он высказался за переговоры в связи с этим, отказавшись говорить о деталях возможного соглашения.