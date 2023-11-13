У Газі припинила роботу найбільша лікарня через бої – ВООЗ

Внаслідок запеклих боїв між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та терористичним угрупованням ХАМАС у секторі Газа більше неможлива робота найбільшої лікарні прибережної смуги "Аль-Шифа". Про це у неділю, 12 листопада, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). У клініці вже три дні немає електрики та води, ситуація на місці небезпечна, заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, повідомляє Deutsche Welle.

За його даними, кількість смертей серед пацієнтів різко зросла. Між фронтами затиснуто сотні хворих, а також тисячі людей, які шукали притулку на території лікарні. Лікарняний комплекс зазнавав неодноразових обстрілів протягом останніх днів. Благодійна організація "Лікарі без кордонів" назвала ситуацію в клініці "катастрофічною".

Тим часом ізраїльські військові повідомили, що минулої ночі доставили до лікарні 300 літрів палива для аварійного генератора, який живить інкубатори для недоношених дітей, попередньо скоординувавши ці дії з представниками клініки, але ХАМАС не дозволив лікарні отримати паливо.

Ще одна лікарня в секторі Газа – "Аль-Кудс" – була змушена призупинити роботу через відсутність палива для генераторів, повідомив Палестинський Червоний Півмісяць.

Раніше ізраїльські військові повідомили, що вони надали можливість евакуювати пацієнтів і лікарів, які перебувають у лікарнях. Крім того, ЦАХАЛ відкидає звинувачення в атаках на клініку "Аль-Шифа" та вказує, що у її будівлях та тунелях під ними ховаються бойовики ХАМАС. Вранці 13 листопада представники ХАМАСу заявили, що всі лікарні на півночі сектору Гази "не працюють".

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вказав на можливість укладання угоди щодо звільнення хоча б частини захоплених ХАМАС заручників. В ефірі американського телеканалу NBC він висловився за переговори у зв'язку з цим, відмовившись говорити про деталі можливої угоди.