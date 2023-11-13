"Перегруппировка" войск РФ в Херсонской области не зафиксирована – "Сопротивление"
"Перегруппировка" российских оккупационных войск на левобережной части Херсонщины пока не зафиксирована.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
В "Сопротивлении" заявили, что российские пропагандисты пытаются отвлечь внимание ВСУ, опубликовав сообщения о перегруппировке сил РФ.
"По информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Следовательно можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины", - говорится в сообщении.
Впрочем, в ЦНС считают, что дальнейший уход россиян из Херсона является вопросом времени, поэтому опубликованное сообщение о перегруппировке – "всего лишь преждевременный релиз".