"Перегрупування" військ РФ на Херсонщині не зафіксовано – "Спротив"

"Перегрупування" російських окупаційних військ на лівобережній частині Херсонщини наразі не зафіксовано.

Про це повідомили﻿ в Центрі національного спротиву.

У "Спротиві" заявили, що російські пропагандисти намагаються відволікти увагу ЗСУ, опублікувавши повідомлення про перегрупування сил РФ.

"Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України" , – йдеться в повідомленні.

Втім, у ЦНС вважають, що подальший відхід росіян з Херсонщини є питанням часу, тому опубліковане повідомлення про перегрупування – це "лише передчасний реліз".