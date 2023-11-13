Удар по Харьковской ОВА: наводчик ракеты получил пожизненное

Корректировщика, который навел российскую ракету на Харьковскую ОВА в марте 2022 года, приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества, сообщает Украинская правда.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что речь идет об атаке на ХОВА 1 марта 2022 года, в результате которой погиб 31 человек и было почти полностью разрушено здание администрации.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.

Харьковчанин передавал разведданные через запрещенную в Украине соцсеть двум женщинам, которые работают на российские спецслужбы. Одна из них сейчас проживает в Москве. В 2014 году она находилась на оккупированной территории в Донецкой области, где проходила службу в рядах так называемой "ДНР" как медсестра. Другая кураторка живет в г. Санкт-Петербург и является главой пророссийской организации "Спасём Донбасс".

28 февраля 2022 года мужчина прислал куратору в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по главному офису фирмы "ХАДО", а также ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией.

Харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал агрессию России против Украины и одобрял действия военных государства-агрессора. В частности, он распространил публикацию с пророссийской пропагандой о том, что "в г. Мерефа американскими учеными проводятся испытания опасных биологических препаратов на пациентах".

Во время обыска в его доме обнаружили компьютерную технику с доказательствами, а также карабин модели "Форт-202", патроны к пистолету, корпус гранаты, которые он незаконно приобрел и хранил у себя дома.

Его признали виновным в государственной измене, распространении материалов, в которых содержится оправдание агрессии РФ против Украины, незаконной переработке огнестрельного оружия, незаконном обращении с оружием (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Продолжается срок на апелляционное обжалование решения.