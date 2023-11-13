Удар по Харківській ОВА: навідник ракети отримав довічне

Корегувальника , який навів російську ракету на Харківську ОВА у березні 2022 року, засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє Українська правда.

Очільник ﻿Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що йдеться про атаку на ХОВА 1 березня 2022 року, внаслідок якої загинула 31 людина і була майже повністю зруйнована будівля адміністрації.

Прокурори у суді довели, що чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.

Харківʼянин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої "ДНР" як медсестра. Інша кураторка мешкає у м. Санкт-Петербург і є очільницею проросійської організації "Спасём Донбасс".

28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми "ХАДО", а також низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією.

Харківʼянин публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував агресію Росії проти України та схвалював дії військових держави-агресора. Зокрема, він поширив публікацію з проросійською пропагандою про те, що "у м. Мерефа американськими вченими проводяться випробування небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах".

Під час обшуку в його помешканні виявили у комп’ютерну техніку із доказами, а також карабін моделі "Форт-202", набої до пістолета, корпус гранати, які він незаконно придбав та зберігав у себе вдома.

Його визнали винним у державній зраді, поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування агресії РФ проти України, незаконній переробці вогнепальної зброї, незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України).

Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває строк на апеляційне оскарження рішення.