Россияне обстреляли Херсон: есть погибший, ранен младенец

В пригороде Херсона русские войска обстреляли из артиллерии автомобиль, ранены и погибли. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

"Под звуки спецсигнала ювенальные полицейские мчатся в Херсонскую больницу. На руках - двухмесячный ребенок. В полдень россияне в пригороде Херсона обстреляли из артиллерии авто, в котором девочка и ее родные возвращались из медосмотра" , - отметил Клименко.

Министр сообщил, что в результате попадания автомобиль загорелся.

"36-летняя мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Мужчина, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла" , - отметил он.

Предварительно у девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь и борются за жизнь ее мамы.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 13 ноября около 11.40 российские военные обстреляли дорогу при въезде в поселок в Херсонском районе.