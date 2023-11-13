Росіяни обстріляли Херсон: є загиблий, поранено немовля

У передмісті Херсона російські війська обстріляли з артилерії автомобіль, є поранені і загиблий. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.

"Під звуки спецсигналу ювенальні поліцейські мчать у Херсонську лікарню. На руках - двомісячне дитя. Опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду" , - зазначив Клименко.

Міністр повідомив, що внаслідок влучання автівка загорілася.

"36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент" , - зазначив він.

Попередньо, в дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 13 листопада близько 11:40 російські військові обстріляли дорогу при в’їзді у селище у Херсонському районі.