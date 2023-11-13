НБУ начал экономить валюту. Что будет с долларом

Национальный банк Украины существенно снизил объемы своих интервенций на межбанковском валютном рынке. Так, за период с 6 по 10 ноября он продал 389,1 млн долларов, что почти в 1,5 раза меньше, чем неделей ранее.

Казначеи коммерческих банков в частной беседе сообщили порталу «Курс Украины», что предложение валюты от регулятора ощутимо сократилось. И это тут же отразилось на котировках межбанка: они начали расти, сначала медленно, а потом все быстрее. К обеду понедельника 13 ноября стоимость безналичного доллара достигла 36,23 гривен на позиции «бид» и 36,25 гривен на позиции «оффер»; всего за 3 часа торгов доллар вырос в цене на 10 копеек.

Что же произошло?

Почему Нацбанк начал экономить?

Причина – сокращение финансовой помощи из-за рубежа, которое пока не столь ощутимо, но в ближайшем будущем грозит обернуться большой проблемой для финансовой системы Украины. В интервью для издания Politico министр финансов Украины Сергей Марченко заявил следующее:

«Сохранение финансовой помощи от стран ЕС и других партнеров в следующем году является жизненно важным. Если мы не будем иметь достаточно ресурсов для финансирования дефицита госбюджета, это приведет к негативным экономическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы. Такая ситуация может вызвать повышение цен на продукты питания и энергоносители, увеличить уровень бедности, и, вероятно, количество украинцев, которые временно переедут в страны ЕС, тоже вырастет».

Как утверждает Сергей Марченко, за два месяца до начала нового года Украина все еще не получила подтверждения финансовой поддержки от основных доноров — США и Евросоюза, поэтому дыра в госбюджете в 2024 году может достичь 29 миллиардов долларов.

Результат этого мы уже увидели на прошлой неделе, когда был опубликован размер золотовалютных резервов. Они сократились третий месяц подряд и составили, по предварительным данным, 38 973 млн долларов. Да, этого пока хватает, но если допустить сохранение негативной тенденции, уже в следующем году Нацбанк не сможет полноценно поддерживать интервенциями импортеров.

Что будет с долларом? Как сильно он может вырасти?

Стоит отметить, что Национальному банку за прошедшие месяцы удалось частично восстановить доверие к национальной валюте. Уверенность в том, что главный банковский регулятор сможет удержать ситуацию под контролем, у населения явно выросла. Поэтому, несмотря на негативные тенденции, украинцы не спешат бежать в банки и обменники и менять всю имеющуюся гривну на доллары и евро. Существенно повлияла на это решение и возможность купить доллары и евро в банках по более дешевой цене на т.н. «конвертационные» депозиты.

В результате курс на наличном рынке хоть и прекратил падение, но и ажиотажного роста пока не наблюдается. Так, если на прошлой неделе в столице цена наличного «американца» в оптовых обменных пунктах снижалась до 37,45-37,50 гривен, то в настоящий момент доллар вырос на 30 копеек и достиг 37,75-37,80 гривен.

Тем не менее, как считают аналитики портала «Курс Украины», если безналичный доллар на межбанковском валютном рынке продолжит расти, это будет психологически давить на наличный рынок, и стоимость наличной валюты также пропорционально вырастет.

Возможный диапазон цен, в котором будет торговаться наличный доллар на этой неделе, составит 37,60-38,20 гривен. Вероятность того, что доллар станет еще дороже в ближайшие дни, небольшая. Ожидается, что если рост котировок на межбанке продолжится, НБУ увеличит объем интервенций.

Также вырастет предложение и от экспортеров, которые последние дни явно выжидали лучших цен, а сегодня начали выходить на рынок с продажами. В пятницу 10 ноября Национальный банк издал постановление, сокращающее срок возврата валютной выручки для агроэкспортеров. Это тоже должно, по мнению НБУ, привести к увеличению предложения валюты на межбанковском валютном рынке и помочь стабилизировать ситуацию.