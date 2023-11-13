НБУ почав економити валюту. Що буде з доларом

Національний банк України суттєво знизив обсяги своїх інтервенцій на міжбанківському валютному ринку. Так, за період з 6 по 10 листопада він продав 389,1 млн доларів, що майже в 1,5 раза менше, ніж тижнем раніше.

Казначеї комерційних банків у приватній бесіді повідомили порталу «Курс України», що пропозиція валюти від регулятора відчутно скоротилася. І це відразу ж позначилося на котируваннях міжбанку: вони почали зростати, спочатку повільно, а потім все швидше. На обід понеділка 13 листопада вартість безготівкового долара досягла 36,23 гривень на позиції «бід» та 36,25 гривень на позиції «оффер»; лише за 3 години торгів долар зріс у ціні на 10 копійок.

Що сталося?

Чому Нацбанк почав заощаджувати?

Причина – скорочення фінансової допомоги з-за кордону, яке поки що не таке відчутне, але найближчим часом загрожує обернутися великою проблемою для фінансової системи України. В інтерв'ю для видання Politico міністр фінансів України Сергій Марченко заявив:

«Збереження фінансової допомоги від країн ЄС та інших партнерів наступного року є життєво важливим. Якщо ми не матимемо достатньо ресурсів для фінансування дефіциту держбюджету, це призведе до негативних економічних наслідків не лише для України, а й усієї Європи. Така ситуація може спричинити підвищення цін на продукти харчування та енергоносії, збільшити рівень бідності, і, ймовірно, кількість українців, які тимчасово переїдуть до країн ЄС, також зросте».

Як стверджує Сергій Марченко, за два місяці до початку нового року Україна все ще не отримала підтвердження фінансової підтримки від основних донорів — США та Євросоюзу, тож дірка у держбюджеті у 2024 році може досягти 29 мільярдів доларів.

Результат цього ми вже побачили минулого тижня, коли було опубліковано розмір золотовалютних резервів. Вони скоротилися третій місяць поспіль і становили, за попередніми даними, 38 973 млн доларів. Так, цього поки що вистачає, але якщо допустити збереження негативної тенденції, вже наступного року Нацбанк не зможе повноцінно підтримувати інтервенції імпортерів.

Що буде із доларом? Як сильно він може зрости?

Варто зазначити, що Національному банку за минулі місяці вдалося частково відновити довіру до національної валюти. Впевненість у тому, що головний банківський регулятор зможе утримати ситуацію під контролем, у населення явно зросла. Тому, попри негативні тенденції, українці не поспішають бігти в банки та обмінники та міняти всю наявну гривню на долари та євро. Суттєво вплинула на це рішення та можливість купити долари та євро у банках за дешевшою ціною на т.зв. "конвертаційні" депозити.

В результаті курс на готівковому ринку хоч і припинив падіння, але й ажіотажного зростання поки що не спостерігається. Так, якщо минулого тижня у столиці ціна готівкового «американця» в гуртових обмінних пунктах знижувалась до 37,45-37,50 гривень, то зараз долар зріс на 30 копійок і досяг 37,75-37,80 гривень.

Проте, як вважають аналітики порталу «Курс України», якщо безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку продовжить зростати, це психологічно тиснутиме на готівковий ринок, і вартість готівкової валюти також пропорційно зросте.

Можливий діапазон цін, у якому торгуватиметься готівковий долар цього тижня, становитиме 37,60-38,20 гривень. Імовірність того, що долар стане ще дорожчим найближчими днями, невелика. Очікується, що якщо зростання котирувань на міжбанку продовжиться, НБУ збільшить обсяг інтервенцій.

Також зросте пропозиція і від експортерів, які останні дні явно вичікували найкращих цін, а сьогодні почали виходити на ринок із продажами. У п'ятницю 10 листопада Національний банк видав ухвалу, що скорочує термін повернення валютної виручки для агроекспортерів. Це також має, на думку НБУ, призвести до збільшення пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку та допомогти стабілізувати ситуацію.