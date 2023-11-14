Во "Львовской политехнике" комиссия должна решить, увольнять ли Фарион

Ирина Фарион остается на должности преподавателя кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" по крайней мере до 23 ноября. Об этом говорится в решении университетской комиссии, созванной ректоратом вуза, пишет Василина Копитко, РБК-Украина.

По словам представителя протестующих студентов, который озвучил позицию руководства "Львовской политехники", для увольнения Фарион "нет правовых и законных оснований".

"23 числа будет собрана комиссия и будет вынесено решение. Надо посоветоваться с юристами, потому что все должны быть равны перед законом" , - сказали в ректорате вуза.

В то же время студенты намерены повторить свой протест, если скандальную преподавательницу не отстранят от должности.

"Если 23 ноября, после повторного заседания, не уволят Фарион, то 24 ноября мы проведем повторный митинг. До последнего" , - сказали изданию студенты.

Напомним, утром 14 ноября более тысячи студентов "Львовской политехники" собрались возле стен своей Альма-матер с требованием устранить Ирину Фарион.