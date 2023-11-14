У "Львівській політехніці" комісія має вирішити, чи звільняти Фаріон

Ірина Фаріон лишається на посаді викладача кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка" принаймні до 23 листопада.﻿ Про це йдеться в рішенні університетської комісії, яка була скликана ректоратом ВНЗ, пише Василина Копитко, РБК-Україна.

За словами представника протестуючих студентів, який озвучив позицію керівництва "Львівської політехніки", наразі для звільнення Фаріон "немає правових і законних підстав".

"23 числа буде зібрана комісія і буде винесено рішення. Треба порадитись з юристами, бо всі мають бути рівними перед законом" , - сказали у ректораті ВНЗ.

Натомість студенти мають намір повторити свій протест, якщо скандальну викладачку не усунуть з посади.

"Якщо 23 листопада, після повторного засідання, не звільнять Фаріон, то 24 листопада ми проведемо повторний мітинг. До останнього" , - сказали студенти у коментарі виданню.

Нагадаємо, зранку 14 листопада більше тисячі студентів "Львівської політехніки" зібралися біля стін своєї Альма-матер із вимогою усунути Ірину Фаріон.