Оккупанты применили химоружие на двух направлениях – Deep State

Российские войска применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине. Речь идет о Бахмутском и Сватовском направлениях. Об этом заявили в сообществе Deep State, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях" , - говорится в сообщении.

Как отмечают в отчете, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого "в запасах немало", и он уже неоднократно использовался против украинских войск.

Аналитики Deep State констатируют: Авдеевка остается самой горячей точкой, однако оккупанты ведут наступательные действия на многих других участках, что "создает существенные проблемы в управлении резервами".