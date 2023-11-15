Оккупанты применили химоружие на двух направлениях – Deep State
Российские войска применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине. Речь идет о Бахмутском и Сватовском направлениях. Об этом заявили в сообществе Deep State, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.
Как отмечают в отчете, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого "в запасах немало", и он уже неоднократно использовался против украинских войск.
Аналитики Deep State констатируют: Авдеевка остается самой горячей точкой, однако оккупанты ведут наступательные действия на многих других участках, что "создает существенные проблемы в управлении резервами".
"Россия свои резервы не жалеет, отправляя в бой подразделения до их сведения. Как пример, 104 десантно-штурмовой полк врага, который должен до 1 декабря проходить согласование или уже находится в Херсонской области, или находится на марше", - добавляют в Deep State.