Окупанти застосували хімзброю на двох напрямках – Deep State

Російські війська застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні. Йдеться про Бахмутський та Сватівський напрямки. Про це заявили у спільноті Deep State, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у звіті, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого "в запасах чимало", і який вже неодноразово використовувався проти українських військ.

Аналітики Deep State констатують: Авдіївка залишається найгарячішою точкою, проте окупанти ведуть наступальні дії на багатьох інших ділянках, що "створює суттєві проблеми в управлінні резервами".