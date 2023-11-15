Окупанти застосували хімзброю на двох напрямках – Deep State
Російські війська застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні. Йдеться про Бахмутський та Сватівський напрямки. Про це заявили у спільноті Deep State, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у звіті, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого "в запасах чимало", і який вже неодноразово використовувався проти українських військ.
Аналітики Deep State констатують: Авдіївка залишається найгарячішою точкою, проте окупанти ведуть наступальні дії на багатьох інших ділянках, що "створює суттєві проблеми в управлінні резервами".
Росія свої резерви не жаліє, відправляючи в бій підрозділи до їх злагодження. Як приклад, 104 десантно-штурмовий полк ворога, який мав до 1 грудня проходити злагодження або вже перебуває у Херсонській області, або знаходиться на марші", - додають в Deep State.