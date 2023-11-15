Байден: Китай имеет реальные проблемы

Президент США Джо Байден перед встречей с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что у Китая есть "реальные проблемы". Об этом он заявил накануне переговоров в Сан-Франциско, сообщает Лига.net.

По его словам, Си — это "еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире".

"У них реальные проблемы" , — заявил Байден на мероприятии по сбору средств за день до переговоров с китайским лидером.

15 ноября 2023 года глава КНР прибыл в США для переговоров с американским президентом. Это первый визит правителя Китая в США за последние шесть лет.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что лидеры будут обсуждать войну России против Украины на переговорах.