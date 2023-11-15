Байден: Китай має реальні проблеми

Президент США Джо Байден перед зустріччю з главою КНР Сі Цзіньпіном заявив, що Китай має "реальні проблеми". Про це він заявив напередодні переговорів у Сан-Франциско, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Сі – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".

"У них реальні проблеми" , — заявив Байден на заході зі збору коштів за день до переговорів із китайським лідером.

15 листопада 2023 року глава КНР прибув до США для переговорів з американським президентом. Це перший візит правителя Китаю до США протягом останніх шести років.

Представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що лідери обговорюватимуть війну Росії проти України на переговорах.