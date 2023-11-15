"Укрзализныця" запустила женские купе еще в 8 поездах
"Укрзализныця" объявила о наличии женских купе в еще 8 поездах.
Речь идет о следующих рейсах:
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №41/42 Днепр - Трускавец;
- №75/76 Киев - Кривой Рог;
- №15/16 Харьков - Ясиня;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №3/4 Запорожье - Ужгород;
- №26/236 Одесса — Рахов (через ремонт колеи в Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы 16.11, из Рахова 17.11).
По данным "Укрзализныци", средняя заполненность женских купе самая высокая — более 80%.
Также именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом компании – 83%.