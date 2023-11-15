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"Укрзализныця" запустила женские купе еще в 8 поездах

"Укрзализныця" запустила женские купе еще в 8 поездах
Фото: Facebook

"Укрзализныця" объявила о наличии женских купе в еще 8 поездах.

Речь идет о следующих рейсах:

  • №81/82 Киев - Ужгород;
  • №41/42 Днепр - Трускавец;
  • №75/76 Киев - Кривой Рог;
  • №15/16 Харьков - Ясиня;
  • №17/18 Харьков – Ужгород;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №3/4 Запорожье - Ужгород;
  • №26/236 Одесса — Рахов (через ремонт колеи в Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы 16.11, из Рахова 17.11).

По данным "Укрзализныци", средняя заполненность женских купе самая высокая — более 80%.

Также именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом компании – 83%.

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