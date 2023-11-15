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"Укрзалізниця" запустила жіночі купе ще у 8 потягах

"Укрзалізниця" запустила жіночі купе ще у 8 потягах
Фото: Facebook

"Укрзалізниця" оголосила﻿ про наявність жіночих купе у ще 8 потягах.

Йдеться про наступні рейси:

  • №81/82 Київ — Ужгород;
  • №41/42 Дніпро — Трускавець;
  • №75/76 Київ — Кривий Ріг;
  • №15/16 Харків — Ясіня;
  • №17/18 Харків — Ужгород;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №3/4 Запоріжжя — Ужгород;
  • №26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).

За даними "Укрзалізниці", середня заповненість жіночих купе є найвищою — понад 80%.

Також саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом компанії – 83%.

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