"Укрзалізниця" запустила жіночі купе ще у 8 потягах
"Укрзалізниця" оголосила про наявність жіночих купе у ще 8 потягах.
Йдеться про наступні рейси:
- №81/82 Київ — Ужгород;
- №41/42 Дніпро — Трускавець;
- №75/76 Київ — Кривий Ріг;
- №15/16 Харків — Ясіня;
- №17/18 Харків — Ужгород;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- №26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).
За даними "Укрзалізниці", середня заповненість жіночих купе є найвищою — понад 80%.
Також саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом компанії – 83%.