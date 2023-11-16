Курс валют НБУ на 16 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 16 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 15 ноября, снизился до отметки 36.26 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 39.39 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 4.05 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 54 коп до 45.19 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 59 коп до 40.87 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 15 коп до 8.96 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.264300
|EUR
|Евро
|39.393900
|RUB
|Рубль
|0.404800
|GBP
|Фунт стерлингов
|45.192600
|CHF
|Швейцарский франк
|40.870400
|PLN
|Польский злотый
|8.961200