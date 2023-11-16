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Курс валют НБУ на 16 ноября

Курс валют НБУ на 16 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 16 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 15 ноября, снизился до отметки 36.26 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 39.39 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 4.05 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 54 коп до 45.19 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 59 коп до 40.87 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 15 коп до 8.96 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.264300 --0.053
EUR Евро 39.393900 +0.455
RUB Рубль 0.404800 +0.005
GBP Фунт стерлингов 45.192600 +0.543
CHF Швейцарский франк 40.870400 +0.594
PLN Польский злотый 8.961200 +0.145

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