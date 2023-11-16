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Курс валют НБУ на 16 листопада

Курс валют НБУ на 16 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 16 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 15 листопада знизився до позначки 36.26 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 39:39 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 4.05 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 54 коп. до 45.19 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 59 коп. до 40.87 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 15 коп. до 8.96 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.264 300 --0.053
EUR Євро 39.393 900 +0.455
RUB Рубль 0.404 800 +0.005
GBP Фунт стерлінгів 45.192 600 +0.543
CHF Швейцарський франк 40.870 400 +0.594
PLN Польський злотий 8.961 200 +0.145

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