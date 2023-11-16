Курс валют НБУ на 16 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 16 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 15 листопада знизився до позначки 36.26 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 39:39 за 1 євро.
Курс рубля досягнув рівня 4.05 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 54 коп. до 45.19 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 59 коп. до 40.87 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 15 коп. до 8.96 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.264 300
|EUR
|Євро
|39.393 900
|RUB
|Рубль
|0.404 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|45.192 600
|CHF
|Швейцарський франк
|40.870 400
|PLN
|Польський злотий
|8.961 200