Си заверил Байдена, что не нападет на Тайвань в ближайшие годы – The Independent

Китайский лидер Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена, что Китай в ближайшие годы не нападет на Тайвань.﻿ Об этом сообщает The Independent, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечает издание со ссылкой на чиновника США, Си Цзиньпинь заявил во время переговоров с Байденом, что у Китая в ближайшие годы нет военных планов по Тайваню.

По словам американского собеседника, Си Цзиньпин сказал, что надеется на "мирное воссоединение" Китая с Тайванем. При этом китайский лидер уточнил условия, при которых может быть использована сила. Он подчеркнул, что судьба острова является самой большой угрозой американо-китайским отношениям.

Байден в свою очередь отметил, что США поддерживают мир и стабильность в регионе. По его мнению, этого можно добиться сохранением статус-кво и вынуждая Китай уважать выборы на Тайване.

Напомним, одна из главных причин конфликта между Китаем и США - это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее Тайвань считает себя законным правительством Китая с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.