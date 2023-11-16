ПВО уничтожила 16 "Шахедов" и одну ракету – Воздушные силы

В ночь на 16 ноября россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотниками-камикадзе, а также запустили ракету вечером 15 ноября. Противовоздушная оборона уничтожила 16 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего было зафиксировано 18 беспилотников типа Shahed. Россияне запустили БПЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ).

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 16 вражеских беспилотников. Задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения" , – говорится в сообщении.

Также ПВО вечером 15 ноября уничтожила управляемую авиационную ракету Х-59 в Полтавской области.

Кроме этого, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области зенитными управляемыми ракетами С-300. По предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших.