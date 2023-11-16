ППО знищила 16 "Шахедів" та одну ракету – Повітряні сили
У ніч на 16 листопада росіяни вчергове атакували Україну безпілотниками-камікадзе, а також запустили ракету ввечері 15 листопада. Протиповітряна оборона знищила 16 "Шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Всього зафіксовано 18 безпілотників типу Shahed. Росіяни запустили БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ).
"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників. Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи", – йдеться в повідомленні.
Також ППО ввечері 15 листопада знищила керовану авіаційну ракету Х-59 у Полтавській області.
Окрім цього, окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.