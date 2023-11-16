В Киеве 20-летняя девушка устроила пьяное ДТП, два человека погибли

В Киеве задержали 20-летнюю девушку, которая устроила смертельное ДТП в Голосеевском районе, в результате которой погибли два человека, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Авария с участием "Тойоты" и "Ауди" произошла 14 ноября около 20:00. В результате ДТП погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир "Тойоты". Водитель "Ауди" скрылась с места происшествия.

"Для установления ее местонахождение и задержания на территории столицы были ориентированы все наряды полиции. Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали вторую участницу происшествия - водитель "Ауди", и выяснили детали правонарушения" , – заявили в полиции Киева.

Оказалось, что за некоторое время до аварии знакомый женщины позволил ей прокатиться на автомобиле несмотря на то, что она находилась под хмельком. После аварии мужчина и женщина скрылись с места происшествия.

Также выяснилось, что в июне текущего года суд лишил девушку права управления транспортными средствами через управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Фигуранткой оказалась 20-летняя местная жительница. Следователи задержали ее в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У женщины отобран биологический материал с целью установления возможной степени опьянения" , - добавляет прессслужба.

20-летней девушке сообщили о подозрении за:

ч. 4 ст. 286-1 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения;

ч. 1 ст. 382 – неисполнение судебного решения.

Девушке грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

В частности, 34-летнему мужчине было сообщено о ст. 287 Уголовного кодекса Украины – допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.