У Києві 20-річна дівчина без прав влаштувала п'яну ДТП: двоє загиблих

В Києві затримали 20-річну дівчину, яка влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули двоє людей, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Аварія за участі "Тойоти" й "Ауді" сталась 14 листопада близько о 20:00. Внаслідок ДТП загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир "Тойоти". Водійка "Ауді" втекла з місця пригоди.

"Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали другу учасницю події - водійку "Ауді", та з’ясували деталі правопорушення" , - йдеться в повідомленні поліції.

Виявилось, що за деякий час до аварії знайомий жінки дозволив їй прокататись на автомобілі попри те, що вона перебувала напідпитку. Після аварії чоловік та жінка втекли з місця події.

Також з'ясувалось, що в червні поточного року суд позбавив дівчину права керування транспортними засобами через керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

"Фігуранткою виявилась 20-річна місцева мешканка. Слідчі затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеню сп’яніння" , - додає пресслужба.

20-річній дівчині повідомили про підозру за:

ч. 4 ст. 286-1 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння;

ч. 1 ст. 382 - невиконання судового рішення.

Дівчині загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Зокрема 34-річному чоловіку було повідомлено про за ст. 287 Кримінального кодексу України - допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до п'яти років.