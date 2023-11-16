Россияне уничтожили объект критической инфраструктуры в Херсонской области - ОВА
Российские войска нанесли удар по селу Белозерка в Херсонской области. В результате обстрела уничтожен объект критической инфраструктуры, прилегающие села без электричества.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По предварительной информации, один человек погиб, еще четверо ранены.
Также повреждены жилые дома и продуктовый магазин.
"Только что позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома местных жителей", - написал Прокудин.
Он также обнародовал фото последствий обстрелов.