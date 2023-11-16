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Росіяни знищили об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині – ОВА

Російські війська завдали удару по селу Білозерка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу знищений об'єкт критичної інфраструктури, прилеглі села без електрики.

Про це повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще четверо — поранені.

Також пошкоджені житлові будинки та продуктовий магазин.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів", – написав Прокудін.

Він також оприлюднив фото наслідків обстрілу.

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