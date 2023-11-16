Росіяни знищили об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині – ОВА
Російські війська завдали удару по селу Білозерка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу знищений об'єкт критичної інфраструктури, прилеглі села без електрики.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще четверо — поранені.
Також пошкоджені житлові будинки та продуктовий магазин.
"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів", – написав Прокудін.
Він також оприлюднив фото наслідків обстрілу.