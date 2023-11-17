На границе со Словакией увеличились очереди грузовиков – таможня

В Закарпатье таможня фиксирует увеличение очереди грузовиков на словацкой границе за счет фур с польского направления. Об этом заявила спикер Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская, сообщает Укринформ.

"По состоянию на вчера, 16 ноября, у нас на КПП "Ужгород" на словацкой границе было 900 машин. Очередь понемногу двигается – мы оформляем 250 машин, эта цифра отражает нашу пропускную способность в сутки. Количество машин, проходящих границу за день, не изменилась" , - отметила она.

По словам спикера, фуры продолжают прибывать из пунктов пропуска с польской границы, поэтому очередь увеличивается.

"Из Волыни, "Ягодина", им нужно проехать дополнительно 600 км. Те, кто не поехал на "Краковец", должны дополнительно сделать круг в 300 км. Но там на польской границе водители стоят по две недели в очередях, здесь, на словацкой границе, могут проехать через три-четыре дня. Поэтому и едут сюда" , - объяснила ситуацию Сенгетовская.

Закарпатские таможенники направляют водителей также на венгерский пункт пропуска "Тиса", где больше мощностей таможни. Впрочем, большинство водителей выбирают КПП "Ужгород" на словацкой границе, потому что это им еще плюс 150 км до маршрута, а также на автобанах Венгрии действуют некоторые ограничения по весу грузовиков.

На Закарпатской таможне ожидают, что ситуация с польской границей разрешится из-за санкций ЕС. Иначе, считают, эта волна пойдет дальше и к Польше присоединятся Словакия и Венгрия.

Вчера словацкие перевозчики присоединились к полякам с акцией - с 14 до 15 часов не пропускали украинские грузовики в свою страну. Впрочем, по информации Закарпатской таможни, эта акция не повлияла на работу таможни – 250 грузовиков проехали через границу вчера, как это было всегда.