На кордоні зі Словаччиною збільшилися черги вантажівок – митниця

На Закарпатті митниця фіксує збільшення черги вантажівок на словацькому кордоні за рахунок фур із польського напрямку. Про це заявила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, повідомляє Укрінформ.

"Станом на учора, 16 листопада, у нас на КПП "Ужгород" на словацькому кордоні було 900 машин. Черга потроху рухається - ми оформляємо 250 машин, ця цифра відображає нашу пропускну спроможність за добу. Кількість машин, які проходять кордон за день, не змінилася" , - зазначила вона.

За словами речниці, фури наразі продовжують прибувати з пунктів пропуску з польського кордону, тож черга збільшується.

"З Волині, "Ягодина", їм потрібно проїхати додатково 600 км. Ті, хто не поїхали на "Краківець", мають додатково зробити коло в 300 км. Але там на польському кордоні водії стоять по два тижні в чергах, тут, на словацькому кордоні, можуть проїхати за три-чотири дні. Тому й їдуть сюди" , - пояснила ситуацію Сенгетовська.

Закарпатські митники скеровують водіїв також на угорський пункт пропуску "Тиса", де більші потужності митниці. Утім більшість водіїв обирають КПП "Ужгород" на словацькому кордоні, тому що це їм ще плюс 150 км до маршруту, а також на автобанах Угорщини діють деякі обмеження щодо ваги вантажівок.

Наразі на Закарпатській митниці очікують, що ситуація з польським кордоном вирішиться через санкції ЄС. Інакше, вважають, ця хвиля піде далі і до Польщі приєднаються також Словаччина та Угорщина.

Учора словацькі перевізники доєдналися до поляків з акцією - із 14 по 15 годину не пропускали українські вантажівки у свою країну. Утім, за інформацією Закарпатської митниці, ця акція не вплинула на роботу митниці - 250 вантажівок проїхали через кордон учора, як це було завжди.