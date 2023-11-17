Выезда из Польши ждут до 2500 грузовиков – ГПСУ

Польские перевозчики продолжают блокировать движение грузовиков на трех основных пунктах пропуска – "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец". Поэтому возникли очереди и на других пунктах пропуска в Польшу. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Блокировка движения для грузовиков на трех направлениях продолжается. По состоянию на утро, на территории Польши в направлении выезда из этой страны в Украину находятся около 2 тысяч 400 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин" - это 1 тысяча 100 грузовиков" , - сказал он.

По словам спикера, за час пропускают по несколько грузовиков по всем направлениям. Единственное более или менее интенсивное движение наблюдается в пункте пропуска "Краковец", когда грузовики уезжают из Украины.

Демченко отметил, что перевозчики начали выбирать другие маршруты.

"Уже несколько дней мы наблюдаем скопление грузовиков и напротив пункта пропуска "Шегини". Там находятся около 1100 грузовиков" , - отметил он, добавив, что в целом количество транспортных мероприятий, ожидающих пересечение границы с Польшей в Украину, последние несколько дней держится на уровне 2400-2500.

Относительно вчерашней предупредительной забастовки словацких перевозчиков Демченко отметил, что она продлилась полчаса и не повлияла на движение транспорта.

"Кардинального перекрытия движения для грузовиков не происходило. Очередь наблюдается на территории Словакии по направлению Украины – это около 500 грузовиков" , - уточнил он.

В частности, в направлении пункта пропуска "Шегини" на утро находилось около 1100 грузовиков, примерно 300 грузовиков - на направлении пунктов пропуска "Угринов", "Устилуг" и "Смольница".