На виїзд з Польщі чекають до 2500 вантажівок – ДПСУ

Польські перевізники продовжують блокувати рух вантажівок на трьох основних пунктах пропуску - "Ягодин", "Рава-Руська" і "Краківець". Через це виникли черги і на інших пунктах пропуску до Польщі. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Блокування руху для вантажівок на трьох напрямках продовжується. Станом на ранок, на території Польщі в напрямку виїзду з цієї країни в Україну знаходяться близько 2 тисяч 400 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску "Ягодин" – це 1 тисяча 100 вантажівок" , - сказав він.

За словами речника, за годину пропускають по кілька вантажівок у всіх напрямках. Єдиний більш-менш інтенсивний рух спостерігається у пункті пропуску "Краківець", коли вантажівки їдуть з України.

Демченко зауважив, що перевізники почали обирати інші маршрути.

"Вже кілька днів ми спостерігаємо скупчення вантажівок і навпроти пункту пропуску "Шегині". Там знаходяться близько 1100 вантажівок" , - зазначив він додавши, що загалом кількість транспортних заходів, які чекають на перетин кордону з Польщі в Україну, останні кілька днів тримається на рівні 2400-2500.

Щодо вчорашнього попереджувального страйку словацьких перевізників Демченко зауважив, що він тривав пів години і не вплинув на рух транспорту.

"Кардинального перекриття руху для вантажівок не відбувалося. Черга спостерігається на території Словаччини в напрямку України – це близько 500 вантажівок" , - уточнив він.

Зокрема, у напрямку пункту пропуску "Шегині" станом на ранок перебувало близько 1100 вантажівок, приблизно 300 вантажівок - на напрямку пунктів пропуску "Угринів", "Устилуг" та "Смільниця".